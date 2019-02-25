الجيش الأمريكي يقتل 35 مسلحا في الصومال

ذكر بيان القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الاثنين، أن المقاتلات الحربية التابعة لها شنت غارة جوية على منطقة هيران في الصومال أدت إلى مقتل 35 مسلحا من حركة "الشباب".

To support the Federal Government of Somalia's continued efforts to degrade al-Shabaab, U.S. forces conducted an airstrike approximately 23 miles east of Beledweyne, Hiran Region, Somalia, on February 24, 2019. — https://t.co/BRDFiI5ypo pic.twitter.com/1KTDGZ4IKO — US AFRICOM (@USAfricaCommand) February 25, 2019

وأوضح البيان أن الغارة استهدفت مسلحي حركة الشباب وهم يتنقلون بين الأماكن في مناطق قروية، مشيرا إلى أن هذه الغارة تحديدا تعد جزءا من جهود أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي.

وتابع "هدف الغارة هو زيادة الضغط على الشبكات الإرهابية وجهودها في المنطقة".

وأضاف البيان "حتى هذا الوقت، نقر أن الغارة أسفرت عن مقتل 35 إرهابيا".