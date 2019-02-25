ردا على ماكرون... وزير خارجية بريطانيا: لا يوجد فرق بين جناحي"حزب الله"

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" اللبناني.

© AP Photo / Francois Mori فرنسا تحسم موقفها من وضع "حزب الله" على قوائم الإرهاب

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح أن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مضيفا: "باريس تعتبر الجناح العسكري لـ "حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان".

وأضاف هانت في تدوينة على "تويتر" نشرتها صفحة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، "نحن داعمون بشدة لاستقرار وازدهار لبنان، لكن ليس باستطاعتنا التهاون حين يتعلق الأمر بالإرهاب".

وزير الخارجية جيريمي هنت: نحن داعمون بشدة لاستقرار وازدهار #لبنان. لكن ليس باستطاعتنا التهاون حين يتعلق الأمر بالإرهاب- من الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، ومن خلال حظره بكافة أشكاله نوجه رسالة واضحة بأن أفعاله المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة أبدا — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وتابع "من الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله"، ومن خلال حظره بكافة أشكاله نوجه رسالة واضحة بأن أفعاله المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة أبدا".

We cannot and will not turn a blind eye to Hizballah’s terrorist activities. So today we have announced they will be proscribed in full by the UK govt. This decision does not change our staunch support for Lebanon, nor our strong and broad relationship with the Lebanese people https://t.co/emDyZFfBAl — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) February 25, 2019

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إنه تم تقديم مسودة قرار للبرلمان، اليوم الاثنين، بهدف حظر "حزب الله"، إلى جانب جماعات أخرى وصفتها بـ"الكيانات الإرهابية".

Today I’ve announced the banning of three groups — including Hizballah. We will continue to outlaw terrorist organisations that threaten our safety & securityhttps://t.co/KMuYXmmu39 — Sajid Javid (@sajidjavid) February 25, 2019

وأضاف البيان، الذي تم نشره على الموقع، أنه بموافقة البرلمان، فإن القرار سيسري، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ووفقا للقرار، سوف تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "إن حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".