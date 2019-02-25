إيران تكشف عن أول محرك للدفع المائي النفاث (Watter Jet) محلي الصنع (صورة)

كشفت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تصنيع محرك الدفع المائي النفاث (Watter Jet) من قبل الخبراء في منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالتعاون مع الجامعات؛ بحسب ما ذكرته وكالة "فارس".

​وتم الإعلان عن السلاح الإيراني الجديد برعاية وزير الدفاع العميد أمير حاتمي الذي أكد في تصريح له على هامش المراسم، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة بحرية ذات فرص كثيرة، مشيرا إلى أن استثمار هذه الفرص يستلزم امتلاك القدرات البحرية وأن إحدى ضرورات ذلك هو امتلاك الوسائل والإمكانيات البحرية.

وأضاف الوزير حاتمي، أن محركات الدفع تعد من أهم الضرورات والإمكانيات في الصناعة البحرية "حيث قمنا بداية العام (الإيراني) الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2018) بإزاحة الستار عن محرك ديزل بقدرة 1300 حصان/ بخار، والذي له الكثير من الاستخدامات في القطاعين البحري والسككي.

وأضاف: تم اليوم أيضا إزاحة الستار عن محرك الدفع المائي النفاث (فيديو متوفر) والذي يعد من الحاجات الضرورية للسفن العسكرية والتجارية والترفيهية في البلاد.

وأكد العميد حاتمي "بما أننا تمكنا من الحصول على القدرة الفنية لتصميم وتصنيع هذا المحرك بصورة كاملة فبإمكاننا إنتاجه بمختلف القدرات".