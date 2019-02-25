تسجيل
21:57 25 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    القوات الأمريكية في أفغانستان

    أمريكا وطالبان تستأنفان المحادثات قبل موسم القتال في الربيع

    © AFP 2018 / Jimin LAI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    التقى المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، بمسؤول كبير في حركة "طالبان" في قطر، اليوم الاثنين، مع استئناف الطرفين للمحادثات الرامية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما رغم رفض الحركة المتواصل للتعامل مع حكومة كابول.

    واجتمع خليل زاد، الذي عين في العام الماضي لقيادة جهود السلام الأمريكية، مع الملا عبد الغني بارادار، أحد مؤسسي "طالبان" ومسؤولها السياسي، وذلك للمرة الأولى في الدوحة. ويتوقع أن تستمر المحادثات أربعة أيام على الأقل.

    وقال خليل زاد على "تويتر" "انتهيت للتو من غداء عمل مع الملا بارادار وفريقه. أول مرة نتقابل فيها. الآن نتجه إلى المحادثات".

    أحد شوارع مدينة الدوحة
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    متحدث طالبان: جولة محادثات مع الأمريكيين في قطر غدا
    وأودت الحرب الأفغانية بحياة نحو أربعة آلاف مدني خلال العام الماضي، منهم عدد قياسي من الأطفال مما جعله أكثر الأعوام دموية بالنسبة للمدنيين الأفغان، منذ بدأت الأمم المتحدة توثيق عدد الضحايا قبل عشرة أعوام.

    ووصل بارادار إلى الدوحة أمس الأحد لكن مصادر قالت إن من غير المؤكد أن يحضر كل الاجتماعات التي توقع دبلوماسيون في كابول أن تركز على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول الطقس الدافئ في الربيع الذي يسهم في تصاعد القتال كما حدث في العام الماضي.

    وانتهت آخر جولة من المحادثات في قطر خلال يناير/ كانون الثاني.

    وأطلقت باكستان سراح بارادار، المقاتل المخضرم صاحب النفوذ الكبير داخل الحركة، من السجن في أكتوبر/ تشرين الأول، وينظر لتعيينه على نطاق واسع باعتباره مسعى جديدا من جانب "طالبان" للخروج من النشاط السياسي والدبلوماسي السري إلى العلن.

    وكانت "طالبان" قالت الأسبوع الماضي إن بارادار اختار فريقا من 14 عضوا للمشاركة في المحادثات وإنه لن يذهب إلى قطر لكن خططه تغيرت أمس الأحد.

    ويرغب المفاوضون الأمريكيون، الذين يجرون جولات محادثات مع زعماء "طالبان" منذ العام الماضي، في مشاركة بارادار في المحادثات حتى يتمكن من حل نقاط رئيسية شائكة منها توقيت وقف إطلاق النار، والانسحاب المحتمل للقوات الأجنبية، بحسب "رويترز".

    ويرفض مسؤولو "طالبان" حتى الآن عرض الحكومة الأفغانية إجراء محادثات مباشرة لكن كابول تخطط لعقد مجلس كبير لشيوخ القبائل والزعماء السياسيين الشهر المقبل لبحث سبل إنهاء تمرد "طالبان".

    وقال سهيل شاهين المتحدث باسم الحركة إن من المتوقع أن يركز مسؤولو الولايات المتحدة و"طالبان" على تفاصيل اتفاق إطار عمل جرى التوصل إليه بشكل مبدئي الشهر الماضي وهو انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات من طالبان بألا ينشط المتشددون على الأراضي الأفغانية أبدا.

    انظر أيضا:

    "طالبان": أمريكا تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان في أبريل المقبل
    "طالبان" ترد على تقارير تحديد إطار زمني لانسحاب أمريكا من أفغانستان
    طالبان الأفغانية تنفي إجراء محادثات مع أمريكا في باكستان
    أمريكا والناتو يدعمان مبادرة الرئيس الأفغاني بتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان
    مبعوث أمريكا لأفغانستان يتمنى التوصل لاتفاق سلام مع طالبان العام المقبل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, أمريكا, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثل رامي مالك يستلم جائزة أفضل ممثل في فيلم الملحمة البوهيمية (Bohemian Rhapsody)، خلال مراسم الحفل الـ 91 لتوزيع جوائز أوسكار السينمائية في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 فبراير/ شباط 2019
    جوائز أوسكار 2019: من أبهر من... ومن نجمه يسطع أكثر
    يتصافحون ويفرضون العقوبات!
    يتصافحون... ويفرضون العقوبات
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك