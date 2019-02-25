بومبيو يكشف موقف واشنطن من حظر بريطانيا لـ"حزب الله"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبارك القرار البريطاني بشأن "حزب الله" اللبناني.

وقال الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إنه تم تقديم مسودة قرار للبرلمان، اليوم الاثنين، بهدف حظر "حزب الله"، إلى جانب جماعات أخرى وصفتها بـ"الكيانات الإرهابية"، مشيرا إلى أن بموافقة البرلمان، فإن القرار سيسري، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 1 مارس/ آذار.

The U.S. commends our British allies for banning Hizballah. This #Iran-sponsored terrorist group has American blood on its hands & continues to plot & carry out attacks in the Mideast, Europe & around the world. International unity to confront Iran’s regime continues to grow. https://t.co/2LvFypf8X7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 25, 2019

وكتب بومبيو على "تويتر": "هذه المجموعة الإرهابية، التي ترعاها إيران، يداها ملطخة بالدماء الأمريكية، وتواصل التدبير لهجمات في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الجهود الأوروبية والعالمية لمواجهة إيران في نمو مستمر".

وزير الخارجية جيريمي هنت: نحن داعمون بشدة لاستقرار وازدهار #لبنان. لكن ليس باستطاعتنا التهاون حين يتعلق الأمر بالإرهاب- من الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، ومن خلال حظره بكافة أشكاله نوجه رسالة واضحة بأن أفعاله المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة أبدا — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "إن حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".

Today I’ve announced the banning of three groups — including Hizballah. We will continue to outlaw terrorist organisations that threaten our safety & securityhttps://t.co/KMuYXmmu39 — Sajid Javid (@sajidjavid) February 25, 2019

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" اللبناني.

ووفقا للقرار، سوف تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.