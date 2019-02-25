وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يعلن استقالته عبر إنستغرام

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه عبر صفحته على "انستغرام".

© AFP 2018 / KHAMENEI.IR الأسد يلتقي المرشد الأعلى الإيراني في طهران

وقالت"رويترز": استقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، معلنا ذلك على "انستغرام"".

وحسب الوكالة قال ظريف على حسابه على "إنستغرام": "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين".

وأيد مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية بتصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية نبأ استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وحسب (أ.ب) نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (إيرنا) التي تديرها الدولة عن متحدثة قولها إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقال.

وكتب ظريف على صفحته: "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".