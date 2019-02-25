مطار إسطنبول الجديد يبدأ التشغيل الكامل 7 أبريل

وأفادت صحيفة "حريت" اليوم الاثنين، أن تركيا تسعى لأن يكون المطار من بين المطارات الأكثر ازدحاما على مستوى العالم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح المشروع، البالغة تكلفته 12 مليار دولار، في أكتوبر تشرين الأول. لكن عددا قليلا من الرحلات الجوية انطلق من المطار وإليه منذ ذلك الحين.

وتأجل تشغيل المطار بالكامل في البداية حتى يناير/ كانون الثاني، وجرى تأجيله في وقت لاحق إلى مارس آذار في انتكاسة للحكومة التي تصفه بأنه ركيزة أساسية في طفرة بناء تقود نموا اقتصاديا قويا تحت حكم أردوغان المستمر منذ 15 عاما.

وقالت حريت إن الانتقال إلى المطار الجديد من مطار أتاتورك الحالي سيبدأ في الخامس من أبريل/ نيسان الساعة (0000) بتوقيت جرينتش وسيستمر لمدة 45 ساعة.

وقالت آي.جي.إيه، الشركة المشيدة والمشغلة للمطار، إنها ستعلن عن أحدث التطورات على موقعها الإلكتروني قريبا. وقالت المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية إنها لم تتلق معلومات بشأن التأجيل الأحدث.

وكان أردوغان قال في مراسم الافتتاح إن مطار إسطنبول سيكون بمقدوره استيعاب 90 مليون مسافر سنويا، ويمكن توسعته لاستيعاب ما يصل إلى 200 مليون مسافر.