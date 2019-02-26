ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن ويشكر الإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش، وهو مواطن أمريكي احتجز رهينة في اليمن لمدة 18 شهراً، قد تم تحريره وجمع شمله مع زوجته وأطفاله. أقدر دعم الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن".

It is my honor today to announce that Danny Burch, a United States citizen who has been held hostage in Yemen for 18 months, has been recovered and reunited with his wife and children. I appreciate the support of the United Arab Emirates in bringing Danny home… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

وأضاف، "يعكس تحرير داني أفضل ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة مع شركاؤها. نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم. كما نحافظ على التعاون الدائم والمكثف الدبلوماسي والاستخباراتي وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة مع شركائنا في الخارج".

وأوضح أن "استعادة الرهائن الأمريكيين تعد من أولويات إدارته، وأنه بإطلاق سراح داني، فقد تم تحرير 20 أسيرا أمريكيا منذ فوزه في الانتخابات".

وتابع، "لن نرتاح وسنواصل عملنا حتى نعيد جميع الرهائن الأمريكيين إلى وطنهم".

…our foreign partners. Recovering American hostages is a priority of my Admin, and with Danny’s release, we have now secured freedom for 20 American captives since my election victory. We will not rest as we continue our work to bring the remaining American hostages back home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية احتجزت بورش في سبتمبر/ أيلول 2017 وحتى يناير/ كانون الثاني 2018.