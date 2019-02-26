مصدر برلماني لـ"سبوتنيك": البرلمان الإيراني يبحث غدا استقالة ظريف

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "مجلس الشورى الإسلامي الإيراني سيبحث غدا استقالة ظريف".
وبدوره، نفى رئيس مكتب الرئاسة محمود واعظي عبر "تويتر"، ما يشاع من قبل بعض وسائل الإعلام بشأن قبول الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة ظريف، مؤكداً أن هذا كذب محض.
وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ظريف أعلن عن الاستقالة عبر حسابه على "انستغرام" ومازالت أسباب الاستقالة مجهولة حتى الآن.
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