مصدر برلماني لـ"سبوتنيك": البرلمان الإيراني يبحث غدا استقالة ظريف

أعلن مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) سيبحث غدا استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "مجلس الشورى الإسلامي الإيراني سيبحث غدا استقالة ظريف".

وبدوره، نفى رئيس مكتب الرئاسة محمود واعظي عبر "تويتر"، ما يشاع من قبل بعض وسائل الإعلام بشأن قبول الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة ظريف، مؤكداً أن هذا كذب محض.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يعلن استقالته عبر إنستغرام

هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين تقديم استقالته.

وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ظريف أعلن عن الاستقالة عبر حسابه على "انستغرام" ومازالت أسباب الاستقالة مجهولة حتى الآن.