"مجموعة ليما" تطلب من الدول الصديقة لفنزويلا المساعدة في تنظيم انتخابات حرة

طلبت دول "مجموعة ليما"، اليوم الثلاثاء، من الدول الصديقة لفنزويلا المساعدة في تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان: "ندعو الدول التي ما تزال تتواصل وتتعاون مع النظام غير الشرعي للرئيس نيكولاس مادورو، إلى المساعدة في إيجاد حلول تفتح الطريق أمام عملية الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية".

وناشدت المجموعة في بيانها، المسئولين العسكريين والقضائيين الفنزويليين إلى الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتا لفنزويلا".

© REUTERS / Miraflores Palace الرئيس الفنزويلي يعد برد شامل على دول "مجموعة ليما"

هذا ودعت " مجموعة ليما " في الخامس من الشهر الجاري المجتمع الدولي إلى عدم التعاون مع نظام الحكومة الفنزويلية، فيما يتعلق بالعمليات التجارية والمالية.

كما أعلنت المجموعة أن الدول الأعضاء فيها قررت تعليق التعاون العسكري مع حكومة فنزويلا وقبلت طلب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، انضمام بلاده إلى المنظمة بصفة عضو كامل.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

يذكر أن "مجموعة ليما"، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، أعلنت أنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة و تسليم السلطة إلى البرلمان، بداعي أن العملية الانتخابية التي جرت في وقت سابق لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة، ورفضت المكسيك الانضمام إلى هذا الإعلان.

وفاز الزعيم اليساري نيكولاس مادورو بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 أيار/ مايو 2018.

وتضم "مجموعة ليما"، التي تشكلت في آب/أغسطس 2017، بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.