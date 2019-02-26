في أول تصريح بعد استقالته... ظريف يكشف السبب

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة لـ "صحيفة الجمهورية الإسلامية"، اليوم الثلاثاء، أن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN أول تعليق رسمي من الولايات المتحدة على استقالة ظريف

وقال ظريف للصحيفة: "يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل، السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".

وبهذه التصريحات أشارت مصادر إيرانية إلى أن سبب استقالة ظريف يمكن أن تكون بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015.

ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميا الاستقالة التي أعلنها ظريف على إنستغرام أمس الاثنين.