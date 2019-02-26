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10:34 26 فبراير/ شباط 2019
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    أقليم كشمير

    سلاح الجو الباكستاني يرد على مقاتلات هندية قصفت معسكرا في كشمير

    © REUTERS /
    العالم
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    قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الهندي، اليوم الثلاثاء، بقصف معسكر للمسلحين بالقرب من الخط الفاصل بين الهند وباكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها.

    موسكو —سبوتنيك. وقالت وكالة "أه أن أي" بالإشارة إلى مصدر، أن 12 مقاتلة "ميراج 2000" نفذت غارة على معسكر للمتشددين الساعة 3.30 بالتوقيت المحلي (1.00 بتوقيت موسكو).

    جنود هنود يقفون بالقرب من موقع الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الخميس في ليثبورورا
    © REUTERS / Danish Ismail
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    وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم، أن طائرات عسكرية هندية دخلت الأراضي الباكستانية في منطقة كشمير المتنازع عليها و"أفرغت شحنة" بعدما دفعت باكستان بطائراتها صوبها، لكن ذلك لم يسبب أي خسائر بشرية أو مادية، وفقا لوكالة "رويترز".

    يذكر أن القوات الجوية الهندية قامت بالغارة المذكورة على معسكر المتشددين بعد أسبوعين من قيام أحد عناصر تنظيم "جيش إي محمد" بتفجير نفسه بالقرب من قافلة شرطة مسلحة في ولاية جامو وكشمير.

    وقد أسفر هذا الانفجار عن مقتل 45 شخصا مما تسبب في تعقيد العلاقات الهندية الباكستانية المتوترة أصلا ووضع المنطقة على حافة النزاع العسكري مجددا.

    ويناضل انفصاليون في ولاية جامو وكشمير من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.

    وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم المسلحين.

    وترفض إسلام أباد بدورها هذه الاتهامات، مؤكدة أن سكان كشمير يناضلون بصورة مستقلة من أجل الحصول على حقوقهم.

    انظر أيضا:

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    أخبار اليوم, الهند
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