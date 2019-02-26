ترامب يبعث برسالة سرية للكونغرس حول استراتيجيته في سوريا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث للكونغرس بخطاب حول استراتيجيته السرية وعمل إدارته في سوريا.

واشنطن —سبوتنيك. والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن 400 من القوات الأمريكية سيبقون في سوريا، بعد الانسحاب الأمريكي، منهم 200 جندي ضمن قوات حفظ السلام.

© REUTERS / Faisal Nasser الكونغرس يتفاجأ بخطة سرية بين ترامب وابن سلمان... هذه تفاصيلها

وقال ترامب أنه بعث بخطاب إلى الكونغرس حول استراتيجيته للوضع في سوريا.

والخطاب الذي أرسل في 22 فبراير/شباط، كان لرئيسي لجنة العلاقات الخارجية، ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس.

وأشار ترامب إلى أن الخطوة تتوافق مع المادة 1221 من استراتيجية الدفاع الوطني، للسنة المالية 2018 و1231 من قانون NDAA لعام 2019.

ورغم ذلك لم يتضمن خطاب ترامب أية تفاصيل حول الاستراتيجية الخاصة بسوريا.