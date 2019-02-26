أكثرية برلمانية في إيران تطالب بعودة ظريف إلى منصبه

وقع أكثرية النواب في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عريضة قدمت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني تطالب فيها بإبقاء جواد ظريف وزيرا للخارجية الإيرانية.

© REUTERS / RONEN ZVULUN أول تعليق إسرائيلي على استقالة ظريف

وذكرت وكالة " إيرنا " الإيرانية أن أكثرية أعضاء البرلمان الإيراني وقعوا على عريضة قدمت للرئيس الإيراني حسن روحاني تطالب فيه الأخير عدم قبول استقالة جواد ظريف وإبقاءه في منصبه وزيرا للخارجية الإيرانية.

ومن جهته، دعا وزير الخارجية الإيرانية المستقيل، محمد جواد ظريف، زملاءه في الخارجية عدم اتخاذ قرار مماثل لقراره بالاستقالة، داعيا إياهم للعمل من أجل البلاد.

وقال ظريف: "أحث جميع زملائي في وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الأجنبية لإيران على إظهار الالتزام الكامل بالدفاع عن البلاد وتجنب اتخاذ مثل هذه الإجراءات".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء أمس الاثنين، تقديم استقالته.

وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".