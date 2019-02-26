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12:08 26 فبراير/ شباط 2019
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

    قبل اللقاء التاريخي مع ترامب... فيديو يكشف "لحظة خاصة" يحظى بها كيم جونغ أون

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
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    نشرت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بـ"اللحظة الخاصة" التي سعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لأن يحظى بها خلال رحلته إلى فيتنام لحضور اللقاء التاريخي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

    وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "يورو نيوز" كيم جونغ أون، وهو يتوقف في استراحة، خلال رحلته المارثونية بالقطار من كوريا الشمالية إلى فيتنام، والتي تستمر لنحو 70 ساعة.

    زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الصين، 10 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / KCNA
    كيم جونغ أون يصل إلى فيتنام للقاء ترامب
    والتقطت الكاميرات كيم جونغ أون، وهو في الاستراحة، وهو يدخن السيجارة عند محطة سكة حديد "ناننينغ" قبل الفجر تقريبا.

    كما ظهر في تلك المشاهد أيضا كيم جونغ أون، وهو يستخدم الكبريت التقليدي لإشعال السيجارة، فيما ظهرت امرأة تشبه أخته وهي تمسك له منفضة زجاجية.

    من المعروف أن زعيم كوريا الشمالية، مدخن ثقيل، لكنه لم يظهر للعلن دوما وهو يدخن السجائر.

    وأفادت وكالة "رينهاب" أن الزعيم استقل قطارا إلى محطة دونغ دانغ في مقاطعة لونغ سون، من ثم توجه بموكبه إلى العاصمة هانوي.

    وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عقد اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون يومي الأربعاء والخميس.

    وأوضحت أن ترامب سيصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.    

    ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دوناد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط/فبراير الجاري، وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادي.

    يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في حزيران/يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

    انظر أيضا:

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    ترامب يخطط للاجتماع مع كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير
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