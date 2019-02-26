بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران... إسرائيل تحكم بالسجن على وزير سابق

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن أحد عشر عاما على الوزير السابق غونين سيغيف لثبوت إدانته بالتجسس لصالح إيران.

القدس — سبوتنيك. وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن المحكمة المركزية حكمت على غونين سيغيف وهو وزير سابق في الحكومة وطبيب ومزارع اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة 11 عاما بعد إدانته بالتجسس لحساب إيران".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich إسرائيل تبحث إبرام صفقة مع الوزير المتهم بالتجسس لصالح إيران

وأضافت الصحيفة أن "المحكمة المركزية في القدس وافقت على صفقة سيغيف التي اعترف فيها بالاتهامات".

وسيغيف (63 عاما) طبيب ووزير سابق، شغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومتي إسحق رابين وشيمون بيريز بين عامي 1992 و1995. وكان عضوا في الكنيست بين عامي 1992 و1996. واعتقل في أيار/مايو الماضي على يد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بتهمة التخابر لصالح ايران.

وبحسب بيان الـ "شاباك"، الذي تم نشره في حزيران/يونيو الماضي، فإن "الشاباك والشرطة اعتقلا في شهر أيار (مايو) 2018 الوزير والنائب الأسبق غونين سيغيف بتهمة مساعدة العدو إبان الحرب والتجسس ضد دولة إسرائيل".

وكان سيغيف قد قضى حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته عام 2004 بتهريب أقراص "أكستاسي" (حبوب النشوة) إلى إسرائيل، وتزوير جواز سفر دبلوماسي، لكن السلطات أفرجت عنه عام 2007 فغادر إسرائيل إلى أفريقيا.