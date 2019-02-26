بسبب أحكام الأعدام... أردوغان يهاجم السيسي مجددا ويصفه بـ"الانقلابي"

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية منذ انعقاد القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ المصرية.

وقال أردوغان: "عقد بـمصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومن دعاهم السيسي الانقلابي من أعضاء الجامعة العربية".

وأضاف أردوغان "هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بعد تلبية دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصا منذ توليه السلطة؟"

#عاجل | أردوغان: في الأمس عقد بـ #مصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومن دعاهم #السيسي الانقلابي من أعضاء الجامعة العربية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 26, 2019

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صعد الأزمة مع مصر، وهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكلمات "غير مسبوقة".

وقال أردوغان، في حوار متلفز، مساء السبت الماضي، إن "السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي"، مضيفا "هذا لا يمكن قبوله".

#عاجل | #أردوغان: هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بعد أن لبى دعوة #السيسي الذي أعدم 42 شخصاً منذ توليه السلطة؟ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 26, 2019

وردت مصر، عن طريق وزير خارجيتها سامح شكري، قائلا إن الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما يكون مقصودا في هذا التوقيت.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "MBC مصر": "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى""، متابعا "هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية والذي يعكس دور مصر المحوري".