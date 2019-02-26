السفير الإيراني لدى بريطانيا يوجه دعوة بخصوص استقالة ظريف

موسكو — سبوتنيك. وأكد السفير على أن متابعة الأخبار حول هذا الموضوع يجب أن تكون عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقط.
وكتب ظريف "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين".
ونقلت وكالة "فارس" الرسمية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله، إن سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين.
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)