السفير الإيراني لدى بريطانيا يوجه دعوة بخصوص استقالة ظريف

دعا السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، لعدم نشر وتناقل أخبار تخص استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من مصادر مجهولة.

موسكو — سبوتنيك. وأكد السفير على أن متابعة الأخبار حول هذا الموضوع يجب أن تكون عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقط.

© Sputnik . Valeriy Melnikov أول تعليق من روحاني بعد استقالة ظريف

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قدم استقالته من منصبه عبر صفحته على "إنستغرام".

وكتب ظريف "أنا أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال فترة وجودي كوزير للخارجية… أشكر الأمة الإيرانية والمسؤولين".

ونقلت وكالة "فارس" الرسمية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله، إن سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.