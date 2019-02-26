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18:26 26 فبراير/ شباط 2019
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    محمد جواد ظريف

    ظريف... الفارس المبتسم والدبلوماسي الماهر في التعامل مع خصوم إيران

    © Sputnik . Ramil Setdikov
    العالم
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    "في الدبلوماسية، عليك أن تبتسم دائما، ولكن لا تنس أبدا أنك تتحدث مع عدو"، كما يقول محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني المستقيل، في مذكراته المنشورة عام 2013 بعنوان "السيد السفير".

    حتى الآن، لا يُعرف سببٌ استقالة ظريف المفاجئة التي أعلنها عبر صفحته على "إنستغرام"، قيل الكثير حول أسبابها على ألسنة مصادر مجهولة، غير أنه أصر في أكثر من مقابلة مع وسائل إعلام محلية اليوم على أن "كل التكهنات المثارة هي من وحي خيال أصحابها".

    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Grigory Dukor
    طهران: روحاني لم يوافق على استقالة ظريف

    وُلد ظريف الذي يرتدي نظارة طبية في طهران لأسرة محافظة تعمل بالتجارة، وعاش في الولايات المتحدة منذ أن كان عمره 17 عاما حيث كان يدرس العلاقات الدولية في سان فرانسيسكو ودنفر، ثم عمل في بعثة الأمم المتحدة بنيويورك حيث تولى منصب سفير إيران في الفترة من 2002 إلى 2007.

    أقام ظريف اتصالات مع مسؤولين أمريكيين مما ساعده كثيرا في التسعينيات عندما شارك في محادثات لإطلاق سراح رهائن أمريكيين احتجزهم "حزب الله" اللبناني.

    كما كان لإتقان ظريف اللغة الإنجليزية الفضل في الانسجام بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، حتى أنهما كانا يتخاطبان بالاسم الأول دون كلفة خلال المحادثات النووية المكثفة.

    وساعدت رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين ظريف وكيري في نزع فتيل التوترات بين البلدين في أوقات حرجة مثل اعتقال عشرة من أفراد مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في المياه الإيرانية عام 2016. ولا ترتبط إيران والولايات المتحدة بعلاقات سياسية منذ عام 1980.

    ولم تكن شخصية ظريف الجذابة كافية قط لتحييد رجال الدين المحافظين الذين اتهموه ببيع القضية الإيرانية. وهدد المحافظون ظريف بالإيذاء الجسدي عند توقيع الاتفاق في أعقاب سنوات من المفاوضات المضنية.
    محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Vetalei Bilousov
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    وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات لتكبيل صناعة النفط الإيرانية، واجه ظريف عاصفة من الانتقادات في البرلمان.
    وعلى الجانب الآخر تعامل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتحفظ مع ظريف الدبلوماسي الماهر ذي الباع الطويل في التعامل مع خصوم إيران في الغرب.
    وكان لدراية ظريف بالثقافة الغربية فضل في مساعدته على إقامة علاقات عمل وثيقة مع المسؤولين الأمريكيين الذين لم تغب عن بالهم ذكريات احتلال السفارة الأمريكية في طهران عندما احتجز طلاب إيرانيون دبلوماسيين رهائن لمدة 444 يوما أثناء الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه.

    كانت مسألة التعامل مع التوقعات أمرا حيويا لظريف وسط الجدال المحتدم بين القوى الغربية وإيران خلال المحادثات التي انتهت باتفاقية أُعلن عنها في لوزان بسويسرا.

    وتحدث ظريف عن الاتفاق النووي في مقابلة مع مقدم البرامج الحوارية الأمريكي تشارلي روز قائلا

    "لا يمكن لاتفاق أن يكون مثاليا. معنى أن يكون الاتفاق مثاليا بالنسبة لطرف هو أنه سيكون كارثيا للطرف الآخر".

    وانقطع الاتصال المباشر الذي فتحه ظريف بين طهران وواشنطن عندما دخل ترامب البيت الأبيض. عندئذ أظهر ظريف وجهه الصارم.

    وكتب ظريف تغريدة بعد بضع ساعات على خطاب ترامب الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي وصف فيه الاتفاق النووي بأنه "مبعث حرج" و"واحد من أسوأ المعاملات التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق ومن أكثرها أحادية".

    فقال ظريف في تغريدته "ينتمي خطاب الكراهية الجاهل الذي يتحدث به ترامب إلى العصور الوسطى وليس للأمم المتحدة في القرن الواحد والعشرين، إنه لا يستحق الرد".

    وسخر ظريف من اجتماع بين ترامب وحليفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومناقشتهما لصفقات سعودية لشراء عتاد عسكري أمريكي قائلا في تغريدة "يطير البعض فرحا بحلب الآخرين، والبعض الآخر يكون أكثر سرورا حينما يتم حلبهم من قبل آخرين".

    جلسة ساخنة

    وأصبح ظريف شخصية خلافية في إيران بسبب تساهله الظاهري مع الأساليب الغربية وتبارى المحافظون في انتقاده لأنه يتحدث بشكل مباشر مع أعداء إيران.

    بشار الأسد
    © AP Photo / Syrian Presidency Facebook page
    وكالة: زيارة الرئيس الأسد لإيران سبب استقالة ظريف

    وظهرت في مايو/ أيار عام 2015 لقطات مصورة سرا يظهر فيها ظريف وهو يتجادل في غضب مع نائب خلال جلسة مغلقة للبرلمان.

    وقال حسين رسام وهو مستشار سابق لوزارة الخارجية البريطانية لشؤون إيران "قضى ظريف معظم حياته الدبلوماسية خارج إيران وهو ملم بالشؤون الدولية جيدا لكن هذه هي نقطة ضعفه أيضا".

    وعلى الرغم من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أفقد ظريف بريقه فإن إيران استطاعت كسب نفوذ راسخ من خلال وكلائها في لبنان والعراق واليمن وسوريا مما أثار استياء السعودية غريمتها في منطقة الشرق الأوسط.

    واستعاد ظريف ذكريات إرساله رسالة تصالحية في مرة من المرات إلى سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل.

    وقال ظريف لمحاور أمريكي "قال لي العالم العربي شأن لا يعنيك. وأقول له: العالم العربي شأن يعنينا".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    أول تعليق من روحاني بعد استقالة ظريف

    هجوم مزدوج

    ووصف بعض المحافظين ظريف بأنه جبان لأنه كان يدرس في الولايات المتحدة بدلا من أن يدافع عن بلاده خلال الحرب العراقية الإيرانية التي دارت رحاها من عام 1980 إلى عام 1988 وأودت بحياة مليون شخص.

    كتب السيناتور الأمريكي توم كوتون، وهو جمهوري يعارض الاتفاق النووي، تغريدة عن ظريف عام 2015 قال فيها "كنت مختبئا في الولايات المتحدة خلال الحرب العراقية الإيرانية بينما كان الفلاحون والأطفال يزحفون نحو الموت".

    فرد ظريف على كوتون بتهنئته على ولادة ابنه قائلا "ما نحتاجه هو الدبلوماسية الجادة وليس توجيه الإهانات الشخصية".

    انظر أيضا:

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    السفير الإيراني لدى بريطانيا يوجه دعوة بخصوص استقالة ظريف
    أول تعليق من روحاني بعد استقالة ظريف
    وكالة: زيارة الرئيس الأسد لإيران سبب استقالة ظريف
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الحكومة الإيرانية, محمد جواد ظريف, إيران
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