حزب العمال البريطاني: على الحكومة تبرير حظر "حزب الله" بالكامل

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على وزير الداخلية ساجد جاويد تقديم الأدلة التي تبرر قراره توسيع حظر "حزب الله" اللبناني ليشمل جناحه السياسي.

وقال المتحدث باسم حزب العمال "على وزير الداخلية أن يظهر بالتالي أن هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة".

© AP Photo / Matt Dunham "التايمز": بريطانيا تحارب كوربين من خلال "حزب الله"

وكانت بريطانيا قد قالت أمس إنها تعتزم حظر أجنحة " حزب الله " جميعا بسبب تأثيرها الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وتصنيف الحزب منظمة إرهابية.

ووفقا للقرار المرتقب، تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن باريس تعتبر الجناح العسكري لـ"حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان.