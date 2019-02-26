إيران... أنباء عن استقالة وزير آخر وبيان رسمي ينفي

ترددت أنباء عن استقالة وزير إيراني آخر، اليوم الثلاثاء، بعد تقديم وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، استقالته أمس.

وأكد متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية (إيسنا)، أن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، لن يستقيل، بحسب "رويترز".

جاءت تصريحات الناطق باسم الوزارة، كاسرا نوري، بعد أن قال عضو برلمان إيراني إن زنغنه قدم استقالته، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف عن استقالته.

© REUTERS / Grigory Dukor طهران: روحاني لم يوافق على استقالة ظريف

وقال ظريف على حسابه في موقع "انستغرام": "شكرا جزيلا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهرا الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ظريف أعلن عن الاستقالة عبر حسابه على "انستغرام" ومازالت أسباب الاستقالة مجهولة حتى الآن.