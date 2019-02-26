ترامب يوجه رسالة للفيتناميين من هانوي

وكتب ترامب على موقع "تويتر": وصلت للتو إلى فيتنام. أشكركم جميعا على الاستقبال الرائع في هانوي. حشود ضخمة وكثير من الحب".

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019

كما وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى فيتنام، اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك زار سفارة كوريا الشمالية في هانوي.

© AP Photo / Uncredited ترامب يصل إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

وسيعقد ترامب وكيم جونغ أون، اجتماعهما الثاني في هانوي، في 27-28 فبراير/ شباط، وفي وقت سابق، أجروا لقاء في سنغافورة في 12 يونيو/ حزيران 2018.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة، إذ تتوقع بيونغ يانغ من واشنطن الوفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، بينما تنتظر الإدارة الأمريكية خطوات جديدة من جانب كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.