روحاني: ظريف ليس وحده

View this post on Instagram

. دکتر حسن #روحانی رئیس جمهوری اسلامی #ایران استعفای دکتر محمد جواد #ظریف #وزیرامورخارجه #جمهوری_اسلامی_ایران را رد کرد #ظریف_تنها_نیست #ظریف_ماندگار_شد

A post shared by حسن روحانی • Hassan Rouhani (@hrouhani_president) on Feb 26, 2019 at 8:14am PST