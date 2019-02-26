نتنياهو: سنخرج الإيرانيين من سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل حتى يتم إخراج الإيرانيين من سوريا.

وكتب نتنياهو على "تويتر" اليوم الثلاثاء "سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل، ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا".

سأقلع هذا المساء إلى موسكو كي ألتقي غدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



سترتكز محادثاتنا على التموضع الإيراني في سوريا.



نعمل ضده ونغير على القواعد الإيرانية وسنواصل العمل ضد التموضع الإيراني وسأبحث هذا الأمر مع الرئيس. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 26, 2019

وقال في تدوينة أخرى، أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة غدا الأربعاء في موسكو، ستتركز على التموضع الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أنه سيتجه إلى موسكو، مساء اليوم.

وقال نتنياهو "نعمل ضد التموضع الإيراني في سوريا، ونغير على القواعد الإيرانية"، مضيفا "سنواصل العمل ضد هذا الأمر".

وتدور حرب تصريحات بين مسؤولين إيرانيين وإسرائيل، خاصة في السنوات الأخيرة، التي شهدت وجودا إيرانيا في سوريا، تعتبره إسرائيل تهديدا لأمنها.

سمعنا أمس مسؤولا إيرانيا كبيرا يقول إن إيران حققت أكثر من %90 من أهدافها في سوريا. هذا ليس صحيحا ولكن صحيح أن الإيرانيين يحاولون (التموضع هناك) وصحيح بأننا نصدهم. مسؤول إيراني آخر قال قبل شهر إنهم يعملون في سوريا كمستشارين فقط. العالم يسمع أكاذيب كثيرة من إيران. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 24, 2019

وقبل أيام قال نتنياهو إنه سمع مسؤولا إيرانيا كبيرا يقول إن إيران حققت أكثر من 90 في المئة، من أهدافها في سوريا، مشيرا إلى أن هذا ليس صحيحا.

وتابع على "تويتر": "لكن صحيح أن الإيرانيين يحاولون (التموضع هناك) وصحيح بأننا نصدهم".