واشنطن: لا نعتزم إجراء عملية عسكرية في فنزويلا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أن بلاده لا تخطط للقيام بعملية عسكرية ضد فنزويلا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال أبرامز للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا".

© REUTERS / SHANNON STAPLETON مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في فنزويلا مساء الغد

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن "السياسة وجدت لاستخدام الدبلوماسية والضغط الاقتصادي والسياسي".

صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول فنزويلا، أن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا من الولايات المتحدة سيكون جاهزاً هذا الأسبوع.

وقال أبرامز للصحفيين: "القرار سيكون لدينا هذا الأسبوع، وهو سيتضمن بالتأكيد إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا".

في سياق متصل كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا من خلال نقلها جنود إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لكاراكاس.

وقال باتروشيف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية أنه "من خلال إظهار الغطرسة والاستعلاء تجاه الشعب الفنزويلي، تستعد الولايات المتحدة لغزو عسكري لدولة مستقلة وتقوم بالتحضير لذلك من خلال نقل قوات عسكرية إلى بورتوريكو وكولومبيا".