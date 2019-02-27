ممثلة كوبا الدائمة لدى الأمم المتحدة تتهم الولايات المتحدة بالإعداد لعمل عسكري ضد فنزويلا

أعلنت ممثلة كوبا الدائمة لدى الأمم المتحدة، آنا رودريغيز، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية تمهد الأرضية لعملية عسكرية ضد فنزويلا تحت ذريعة إنسانية.

مكسيكو — سبوتنيك. وقالت رودريغيز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن "الولايات المتحدة تعد الأرضية لعمل عسكري تحت ذرائع إنسانية، فضلا عن مواصلتها لابتكار الذرائع لشن عدوان عسكري ضد فنزويلا".

© REUTERS / Reuters كاراكاس تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم وتمويل وإدارة العدوان ضد فنزويلا

وأوضحت رودريغيز، أن محاولات الولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بالقوة يعد انتهاك خطير للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.