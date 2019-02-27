باكستان توقف رحلات الطيران المحلية والدولية من عدة مطارات

وذكرت خدمة تتبع الطيران العالمية "Flightradar24" أن "الرحلات الجوية الدولية التي تعبر بين المجال الجوي الهندي والباكستاني تأثرت بالتوتر الواقع بين البلدين، ما تسبب في عودة بعض الرحلات تعود إلى المطارات التي أقلعت منها، في حين أن البعض الآخر توجه إلى مطارات بديلة"، حسبما ذكر موقع "وان إنديا".
وكتب فيصل في تغريدة على حسابه بموقع "توتير" إن "الغارات التي تم شنها في المجال الجوي الباكستاني لها هدف واحد وهو ممارسة حقنا وقدرتنا في الدفاع عن أنفسنا، لا نأمل في تصعيد الأوضاع لكننا مستعدون بالكامل إذا اضطررنا لهذا".
في سياق متصل، قتل طياران اثنان، ومدني، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.
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