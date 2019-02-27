باكستان توقف رحلات الطيران المحلية والدولية من عدة مطارات

قررت باكستان، اليوم الأربعاء، وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من مطارات لاهور ومولتان وفيصل آباد وسيالكوت وإسلام آباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.

وذكرت خدمة تتبع الطيران العالمية "Flightradar24" أن "الرحلات الجوية الدولية التي تعبر بين المجال الجوي الهندي والباكستاني تأثرت بالتوتر الواقع بين البلدين، ما تسبب في عودة بعض الرحلات تعود إلى المطارات التي أقلعت منها، في حين أن البعض الآخر توجه إلى مطارات بديلة"، حسبما ذكر موقع "وان إنديا".

© AFP 2018 / Abdul Majeed الخارجية الباكستانية: ليس لدينا نية للتصعيد مع الهند لكننا مستعدون إذا اضطررنا لذلك

وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، قد قال إن بلاده لا تأمل في تصعيد الأوضاع على الحدود مع الهند، لكنها مستعدة في حالة اضطرت إلى ذلك، مؤكدا أن الغارات التي شنتها القوات المسلحة الهندية هي ممارسة للحق في الدفاع عن النفس.

وكتب فيصل في تغريدة على حسابه بموقع "توتير" إن "الغارات التي تم شنها في المجال الجوي الباكستاني لها هدف واحد وهو ممارسة حقنا وقدرتنا في الدفاع عن أنفسنا، لا نأمل في تصعيد الأوضاع لكننا مستعدون بالكامل إذا اضطررنا لهذا".

في سياق متصل، قتل طياران اثنان، ومدني، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.