نيكي هايلي... من الأمم المتحدة إلى طائرات بوينغ

رشحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سابقا، نيكي هايلي، لعضوية مجلس إدارة شركة بوينغ لصناعة الطائرات.

ومن المفترض أن ينتخب حملة الأسهم هايلي، في 29 أبريل/نيسان موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، حسب صحيفة "شيكاغو تربيون".

وهايلي كانت حاكمة لساوث كارولاينا، وعضوة مجلس النواب عن الولاية 3 مرات.

Former Trump U.N. ambassador Nikki Haley up for Boeing board seat. Haley was previously the governor of South Carolina, and she fought attempts by unions to represent workers at the plant where the Chicago-based company assembles its Boeing 787 jetliners. https://t.co/YZb5rdL5MC — Munir Umrani (@GCityReview) February 27, 2019

وينظر إلى هايلي كمرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأثنى الرئيس التنفيذي دينيس مولنبيرغ في بيان على سجلها في الشراكة بين الحكومة والصناعة، وقال: "ستستفيد بوينغ كثيرا من رؤيتها الثاقبة وخبرتها الدبلوماسية والحكومية والتجارية في تحقيق ما نتطلع إليه من أن نصبح الأفضل في مجال الطيران وفي صدارة الصناعة العالمية".