إغلاق المجال الجوي الباكستاني

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان منشور على حساب الهيئة على موقع "تويتر" إن "سلطة هيئة الطيران المدني الباكستانية تعلن رسميا إغلاق المجال الجوي لباكستان حتى إشعار آخر".
في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور، إن بلاده لا تريد تصعيدا مع الهند، ولا ترغب في دفع المنطقة نحو الحرب.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الباكستاني عقب إسقاط مقاتلتين هنديتين، بعد عبورهما المجال الجوي الباكستاني صباح اليوم الأربعاء، وقال غفور في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "باكستان لا تريد تصعيدا ولا نريد دفع المنطقة تجاه الحرب".
وأضاف بقوله: "إذا كان الأمر كذلك كان يمكننا الاستمرار في مواصلة الهدف، وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا وإحداث أضرار، لكن لم يكن هناك شيء على نحو متعمد من هذا القبيل".
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