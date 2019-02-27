أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي الباكستاني بعد تصاعد التوتر مع الهند.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان منشور على حساب الهيئة على موقع "تويتر" إن "سلطة هيئة الطيران المدني الباكستانية تعلن رسميا إغلاق المجال الجوي لباكستان حتى إشعار آخر".

© REUTERS / DANISH ISMAIL الجيش الباكستاني: لا نريد تصعيدا مع الهند أو دفع المنطقة نحو الحرب

كما أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية في تغريدة عبر تويتر إن "رحلاتها قد تتأثر جراء إغلاق المجال الجوي الباكستاني".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور، إن بلاده لا تريد تصعيدا مع الهند، ولا ترغب في دفع المنطقة نحو الحرب.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الباكستاني عقب إسقاط مقاتلتين هنديتين، بعد عبورهما المجال الجوي الباكستاني صباح اليوم الأربعاء، وقال غفور في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "باكستان لا تريد تصعيدا ولا نريد دفع المنطقة تجاه الحرب".

وأضاف بقوله: "إذا كان الأمر كذلك كان يمكننا الاستمرار في مواصلة الهدف، وكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا وإحداث أضرار، لكن لم يكن هناك شيء على نحو متعمد من هذا القبيل".