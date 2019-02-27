وسائل الإعلام الباكستانية تنشر فيديو للطيار الهندي الأسير

نشرت وسائل الإعلام الباكستانية فيديو، على الأرجح، لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين، اللذين تم إسقاط طائراتهما، صباح اليوم الأربعاء 27 شباط/فبراير، بعد انتهاك المجال الجوي لباكستان.

ويسمي الطيار في الفيديو، ومدته 49 ثانية، اسمه للصحفيين ورتبته العسكرية، وهو قائد الطائرة أبهي أناند. ويقول الطيار: "رقمي الشخصي 27981، أنا هندي". ونشرت الفيديو صحيفة "باكستان تودي".

الجيش الباكستاني يعلن أسر ثلاثة طيارين عقب إسقاط مقاتلة هندية في كشميرhttps://t.co/XZZ0tiFTz6 pic.twitter.com/MtwRQCTJBb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 27, 2019

ويظهر الطيار في الفيديو في مكان مغلق وتم ربط عينيه بقطعة قماش وعلى وجهه آثار الدماء.

وكانت 3 مقاتلات باكستانية قد اخترقت الأجواء الهندية من إقليم كشمير وأسقطت مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض المقاتلات الباكستانية.