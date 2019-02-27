وسائل الإعلام الباكستانية تنشر فيديو للطيار الهندي الأسير

ويسمي الطيار في الفيديو، ومدته 49 ثانية، اسمه للصحفيين ورتبته العسكرية، وهو قائد الطائرة أبهي أناند. ويقول الطيار: "رقمي الشخصي 27981، أنا هندي". ونشرت الفيديو صحيفة "باكستان تودي".
الجيش الباكستاني يعلن أسر ثلاثة طيارين عقب إسقاط مقاتلة هندية في كشميرhttps://t.co/XZZ0tiFTz6 pic.twitter.com/MtwRQCTJBb— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 27, 2019
ويظهر الطيار في الفيديو في مكان مغلق وتم ربط عينيه بقطعة قماش وعلى وجهه آثار الدماء.
وكانت 3 مقاتلات باكستانية قد اخترقت الأجواء الهندية من إقليم كشمير وأسقطت مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض المقاتلات الباكستانية.
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