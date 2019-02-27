الهند: أسقطنا مقاتلة باكستانية وفقدنا "ميغ 21"

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، أن قواتها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت بدورها مقاتلة من نوع "ميغ- 21" أسقطها الجيش الباكستاني.

نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الهندية أنه تم إسقاط مقاتلة باكستانية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقدان أخرى هندية من طراز "ميغ 21".

© REUTERS / DANISH ISMAIL الجيش الباكستاني: لا نريد تصعيدا مع الهند أو دفع المنطقة نحو الحرب

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، في إحاطة إنه "بسبب الحالة العالية من اليقظة، فإن المحاولة الباكستانية تم إفشالها بنجاح، وتم تحديد سلاح الجو الباكستاني وردت القوات الجوية الهندية على الفور، وأسفرت هذه السلسلة من الاشتباكات عن إسقاط مقاتلة هندية من طراز "ميغ 21" من قبل القوات الجوية الباكستانية، وشوهدت المقاتلة الباكستانية وهي تسقط في الجانب الباكستاني".

وأضاف المتحدث: "في هذا الاشتباك أيضا فقدنا للأسف مقاتلة من طراز ميغ 21، وما زال قائدها مفقودا، وأعلنت باكستان أنه محتجز لديها".

وفي وقات سابق من اليوم، أعلن الجيش الباكستاني أنه أسقط مقاتلتين هنديتين دخلتا المجال الجوي الباكستاني.