رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الهند للحوار وتغليب العقل بعد تبادل الضربات بين البلدين

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهند، إلى الحوار وتحكيم العقل في أعقاب تبادل الضربات بين الجانبين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA الهند: أسقطنا مقاتلة باكستانية وفقدنا "ميغ 21"

وقال خان، في خطاب للشعب الباكستاني، نقلته قناة "جيو" الباكستانية، اليوم الأربعاء: " أقول مجددا إن العقل يجب أن يسود، ويتعين علينا حل المشكلات عبر الحوار".

وتابع: "سؤالي للحكومة الهندية، هل يمكننا تحمل عاقبة الحسابات الخاطئة بالنظر للأسلحة التي نملكها نحن وأنتم؟ ولو تصاعد الموقف أكثر فإلى أين سيؤدي بنا ذلك؟".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة. سؤالي هو هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة، يجب أن نجلس ونتحدث".

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.