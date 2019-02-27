لا مبررات إضافية لاستخدام "بريكست" في بريطانيا

أعلن وزير التجارة الدولية البريطاني، وليام فوكس، أن المملكة المتحدة لن تستخدم عملية خروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" كوسيلة أو مبرر بأي شكل لخفض معايير بيئية فيها.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE خامس قوة اقتصادية عالميا تدخل "في المجهول"...كل ما يجب معرفته عن رفض اتفاق البريكست . وقال فوكس، في كلمة له خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر "أسبوع البترول الدولي" في العاصمة البريطانية: "أذكركم بأن الأمم المتحدة أعلنت أنه لدينا فقط 12 عاما لتجنب كارثة التغير المناخي. كان ذلك في العام الماضي. والآن هناك 11 عاما… نحن لا ولن نستخدم بريكست كوسيلة أو مبرر بأي شكل لخفض معايير بيئية. المملكة المتحدة ملتزمة قانونيا بتخفيض مستوى الانبعاثات الغازية بنسبة 80 في المائة في الفترة بين 1990 و2060. وهذا الالتزام هو جزء من قانوننا المحلي ضمن خطوات تغير المناخ وليس قانون الاتحاد الأوروبي".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يشهد مكان انعقاد المؤتمر تظاهرة سلمية رمزية أمام الفندق المستضيف للمؤتمر، نظمها نشطاء بريطانيون، مطالبين باتخاذ إجراءات فعالة في مجال التغير المناخي في المملكة المتحدة، وسمعت أصواتهم حتى داخل قاعة المؤتمر خلال خطاب الوزير البريطاني.

وتابع الوزير البريطاني أن البريطانيين "يفتخرون" بإنجارات المملكة المتحدة حول الخطوات متخذة ضمن سياسة التغير المناخي. وأشار فوكس إلى أن الحكومة "تتخذ خطوات ملموسة لمواجهة التغير المناخي".

ولفت الوزير البريطاني إلى أنه من المتوقع أن تمتلك المملكة المتحدة قدرات كافية لضمان 30 هيغافات من الكهرباء ناتجة عن عمل محطات طاقة الرياح لتوليد الكهرباء الساحلية بحلول عام 2030.

ويعقد "أسبوع البترول الدولي" الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني في شباط/فبراير من كل عام، ويعتبر واحدًا من أهم الفعاليات الدولية في قطاع البترول والغاز ويجمع لفيفًا من كبار القادة وأصحاب القرار والشخصيات الأكاديمية من أجل المشاركة في صياغة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة.