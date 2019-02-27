لا مبررات إضافية لاستخدام "بريكست" في بريطانيا

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يشهد مكان انعقاد المؤتمر تظاهرة سلمية رمزية أمام الفندق المستضيف للمؤتمر، نظمها نشطاء بريطانيون، مطالبين باتخاذ إجراءات فعالة في مجال التغير المناخي في المملكة المتحدة، وسمعت أصواتهم حتى داخل قاعة المؤتمر خلال خطاب الوزير البريطاني.
وتابع الوزير البريطاني أن البريطانيين "يفتخرون" بإنجارات المملكة المتحدة حول الخطوات متخذة ضمن سياسة التغير المناخي. وأشار فوكس إلى أن الحكومة "تتخذ خطوات ملموسة لمواجهة التغير المناخي".
ولفت الوزير البريطاني إلى أنه من المتوقع أن تمتلك المملكة المتحدة قدرات كافية لضمان 30 هيغافات من الكهرباء ناتجة عن عمل محطات طاقة الرياح لتوليد الكهرباء الساحلية بحلول عام 2030.
ويعقد "أسبوع البترول الدولي" الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني في شباط/فبراير من كل عام، ويعتبر واحدًا من أهم الفعاليات الدولية في قطاع البترول والغاز ويجمع لفيفًا من كبار القادة وأصحاب القرار والشخصيات الأكاديمية من أجل المشاركة في صياغة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة.
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