زعيم كوريا الشمالية يعرب عن أمله بالخروج من لقائه ترامب بنتيجة ترضي الجميع

أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، عن ثقته بنجاح اللقاء الذي يجمعه بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بالتوصل إلى نتائج "رائعة".

هانوي — سبوتنيك. وقال الزعيم الكوري: "واثق أننا سنتوصل إلى نتائج رائعة، والتي ينتظرها جميع الناس".

© AP Photo / Uncredited ترامب يصل إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى، اليوم الأربعاء، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في هانوي في ثاني لقاء قمة بينهما، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وقال ترامب إن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي "شرف"، معربا عن أمله في نجاح القمة.

وأضاف ترامب، خلال لقاء مع الزعيم الكوري، أن القمة الأولى في سنغافورة في يونيو/ حزيران العام 2018 كانت ناجحة جدا، معربا عن أمله أن تكون هذه القمة "ناجحة مثلها أو أكثر منها".