تسجيل
14:50 27 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    جبال الألب

    العسكريون الروس والأمريكيون يلتقون في الألب

    © Sputnik . Alexander Vilf
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يشارك عسكريون روس للمرة الأولى بعد عام 2014 في الحدث المشترك الكبير مع زملائهم الأمريكيين.

    إذ سينافس الروس فرقا من الدول الأعضاء في حلف الناتو في مسابقات التدريب الجبلي الدولية "Edelweiss Raid 2019" في جبال الألب. ويشارك للمرة الأولى عسكريون من الولايات المتحدة.

    وتشارك 3 فرق روسية في المنافسات في النمسا، إحداها نسائية. كما سيتنافس في المسابقات 24 فريقا من مختلف البلدان، بما في ذلك عسكريون من النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وسلوفينيا. وكانت حتى الآن تشارك الدول الأوروبية فقط في المسابقات، لكن الولايات المتحدة انضمت هذا العام إلى المسابقات بفريق واحد.

    وأشار الخبير في السياحة الجبلية لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى أن جبال الألب منطقة صعبة وخطيرة، حيث يصاب العديد من الأشخاص سنويا ويلقون مصرعهم في بعض الأحيان.

    وتجدر الإشارة إلى أن المنافسين الرئيسيين للروس هم الفرنسيون والنمساويون والألمان والإيطاليون. وربما أن الجيش الروسي لا يعرف تفاصيل هذه الجبال جيدا، لكنه يملك مزايا معينة، إذ أنهم يتدربون في جبال القوقاز، التي لا تقل صعوبة.

    ويرى الخبراء أن السلاسل الجبلية لها تفاصيلها الخاصة، وتساعد الجنود الروس في الحصول على خبرة لا تقدر بثمن، يمكن استخدامها في خدمتهم المستقبلية.

    وتجري مسابقات "Edelweiss Raid 2019" الدولية في الفترة ما بين 27-28 شباط/فبراير في جبال الألب التيرولية في قاعدة لواء المشاة الجبلي السادسة "BundseHeer". ويشارك من الجانب الروسي 32 عسكريا من المعهد العسكري للتربية البدنية والأكاديمية العسكرية للاتصالات والمناطق العسكرية الجنوبية والشرقية والمركزية والقوات الفضائية ونادي الجيش الرياضي المركزي. ويرأس الفريق نائب رئيس قسم التدريب البدني والرياضة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر أوكرايينيتس.

    رجل الإطفاء
    © Sputnik . Sergey Kuznecov
    فرنسا...مقتل شخصين وإصابة 14 في حريق بمنطقة جبال الألب
    ويقوم المشاركون بقطع نحو 40 كم على ارتفاع 3-4 آلاف متر. وتبدأ المجموعات بالتزلج في وقت محدد. وينفذون خلال المسابقة المهام الألبية والعسكرية. وتكمن أول مهمة في البحث عن ضحايا الانهيار الثلجي. إذ يقوم المتنافسون بالبحث عن جهاز إرسال مدفون تحت طبقة كثيفة من الثلوج. ويتعين بعد ذلك على المشاركين الصعود على سياج عمودي ومن ثم النزول على حبل ثابت، ويتم تسجيل الوقت اللازم لكل فريق.

    وتكمن المهمة التالية في "الاستخبارات". إذ يقوم المشاركون بتحديد الهدف ومسافته واتجاهه. وبعد السباق التالي لمسافة معينة، يجب عليهم نقل المعدات إلى المكان، الذي سيقضون فيه الليل.

    وفي صباح اليوم التالي، سيقومون بجمع المعدات والذهاب إلى المكان التالي لتجمع الفرق. وبعد قطع مسافة معينة سيكون على المشاركين إنقاذ إنسان سقط الوادي، إذ يضطر أحد المشاركين إلى النزول عبر قمة شديدة الانحدار. ثم يقومون بإطلاق النار حتى تدمير جميع الأهداف أو نفاذ الذخيرة.

    ويجب على المشاركين بعد ذلك عبور جميع النقاط المحددة. ومن ثم إعادة تجهيز الزلاجات من النقالات ونقل "الجرحى" عبر الطريق المحدد.

    والمهام النهائية، رمي القنابل اليدوية وتخطيط الطريق. وسيكون الفريق الفائر، الذي يصل جميع أفراده إلى خط النهاية، وينفذ جميع المهام بشكل صحيح ويستغرق وقتا أقل لعبور المسار.

    انظر أيضا:

    وفاة 4 متسلقين في جبال الألب وإصابة 5 آخرين
    4 قتلى بانهيار جليدي في الألب الفرنسية
    الجليد الكثيف يعيق عبور المهاجرين جبال الألب إلى فرنسا
    الكلمات الدلالية:
    مسابقة, جبال الألب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    وصول القطار الانتصار السوري (سيرييسكي بيريلوم) في بيلغورود الروسية
    "الانتصار السوري"...قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يجوب المدن الروسية
    بوروشنكو يوقع على قانون عدم السماح لتواجد المراقبين الروس في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية
    أوكرانيا تمنع المراقبين الروس من المشاركة في انتخاباتها
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك