تصور "سلفي" واحصل على برغر ترامب وكيم مجانا

ويشتهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحبه للوجبات السريعة، ولذلك يتمتع "برغر ترامب" بضعف حجمه المعتاد، ويحتوي على شريحتين من اللحم البقري بالإضافة إلى شريحتين من الجبن الأمريكي، ولحم الخنزير المقدد المزدوج، بالإضافة إلى مخلل الخيار والطماطم. ويمكنك اقتناء هذا البرغر بسعر 200 ألف دونغ (حوالي 8.6 دولار).
بينما يبلغ سعر "برغر كيم" 150 ألف دونغ (حوالي 6.5 دولار). وهو مزيج غير عادي من لحم الخنزير المدخن والماينوز والجبن وأوراق الخس والطماطم بالإضافة إلى "كيم تشي" المقرمشة.
ويمكنك الحصول على البرغر بشكل مجاني في حال قيامك بتصوير نفسك "سلفي" ونشر الصورة مع هاشتاغ "TrumpKimSummit".
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