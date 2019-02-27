تصور "سلفي" واحصل على برغر ترامب وكيم مجانا

أطلقت مطاعم " Durty Bird" و" Сhops" حملة بمناسبة القمة الثنائية الأمريكية والكورية الشمالية، حيث ستقدم من 25 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار أطباق خاصة أطلقت عليها برغر " The Durty Donald" وبرغر " Kim Jong-Yum".

ويشتهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحبه للوجبات السريعة، ولذلك يتمتع "برغر ترامب" بضعف حجمه المعتاد، ويحتوي على شريحتين من اللحم البقري بالإضافة إلى شريحتين من الجبن الأمريكي، ولحم الخنزير المقدد المزدوج، بالإضافة إلى مخلل الخيار والطماطم. ويمكنك اقتناء هذا البرغر بسعر 200 ألف دونغ (حوالي 8.6 دولار).

© Sputnik . Taras Ivanov برغر ترامب وكيم

بينما يبلغ سعر "برغر كيم" 150 ألف دونغ (حوالي 6.5 دولار). وهو مزيج غير عادي من لحم الخنزير المدخن والماينوز والجبن وأوراق الخس والطماطم بالإضافة إلى "كيم تشي" المقرمشة.

© Sputnik . Taras Ivanov برغر ترامب وكيم

ويمكنك الحصول على البرغر بشكل مجاني في حال قيامك بتصوير نفسك "سلفي" ونشر الصورة مع هاشتاغ "TrumpKimSummit".