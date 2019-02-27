مصرع وزير السياحة والطيران المدني النيبالي في تحطم مروحية

تحطمت طائرة مروحية تقل وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني رابيندرا أديكاري، قرب باثابارا في منطقة تابليجونج، على بعد 300 كلم عن العاصمة كاتماندو قرب حدود الهند.

وأعلنت وزارة الداخلية في نيبال وفاة الوزير وستة أشخاص آخرين، جراء الحادث، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيمالايا تايمز".

© Sputnik . Vitaliy Belousov تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها غربي الجزائر

وقالت المتحدث باسم الداخلية إن "أفراد الإنقاذ عثروا على جثث ركاب المروحية المنكوبة في موقع تحطمها بمنطقة تابليجونغ، ومن المرجح أن يكون سبب الحادث المأساوي الظروف الجوية السيئة".

وكان على متن الطائرة بالإضافة إلى الوزير، مسؤولين آخرين كانوا يخططون لزيارة معبد باثابارا ثم يطيروا إلى بانشتهار لمتابعة أعمال إنشاء مطار جديد في تشوهان داندا.

وعقب الحادث عقد رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في بالواتار.