بريطانيا تعلن عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، وحثت الطرفين على ضبط النفس.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين

وقالت ماي للبرلمان "المملكة المتحدة قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان وتدعو الطرفين بشكل عاجل لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد "، بحسب مانقلت "رويترز".

وأضافت "نجري اتصالات منتظمة مع البلدين ونحث على الحوار والحلول الدبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمي. نعمل عن كثب مع شركاء دوليين، بما في ذلك العمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتخفيف التوترات".

قال مسؤولون باكستانيون إن إسلام أباد نفذت ضربات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من تنفيذ طائرات حربية هندية ضربات داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب في عام 1971.

هذا ونفذت طائرات هندية ضربات جوية استهدفت معسكرا لمتشددين داخل الأراضي الباكستانية، أمس الثلاثاء 26 فبراير/ شباط 2019، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الهندي فيجاي جوكلي،

وقال مصدر في الحكومة إن 300 متشدد قُتلوا في الهجوم، لكن باكستان نفت سقوط قتلى أو مصابين.