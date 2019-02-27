فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى خفض التصعيد

أعربت باريس، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها لتدهور الأوضاع في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، داعية الجانبين إلى العمل على خفض التصعيد، وتأمين سلامة المواطنين الفرنسيين.

باريس- سبوتنيك قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان، "جرت عمليات عسكرية على الحدود الهندية الباكستانية هذا الصباح وفرنسا قلقة من تدهور الأوضاع. نحن ندعو كل من باكستان والهند لخفض التصعيد".

وأخيرا قالت فان دور مول إن وزارة الخارجية الفرنسية "تتابع الوضع عن كثب حيث تنشط سفارتا فرنسا في نيو دلهي وإسلام آباد لتأمين سلامة المواطنين الفرنسيين هناك".

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية أنه تم إسقاط مقاتلة باكستانية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقدان أخرى هندية من طراز "ميغ 21".

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، في إحاطة إنه "بسبب الحالة العالية من اليقظة، فإن المحاولة الباكستانية تم إفشالها بنجاح، وتم تحديد سلاح الجو الباكستاني وردت القوات الجوية الهندية على الفور، وأسفرت هذه السلسلة من الاشتباكات عن إسقاط مقاتلة هندية من طراز "ميغ 21" من قبل القوات الجوية الباكستانية، وشوهدت المقاتلة الباكستانية وهي تسقط في الجانب الباكستاني".

وأضاف المتحدث: "في هذا الاشتباك أيضا فقدنا للأسف مقاتلة من طراز ميغ 21، وما زال قائدها مفقودا، وأعلنت باكستان أنه محتجز لديها".

وفي وقات سابق من اليوم، أعلن الجيش الباكستاني أنه أسقط مقاتلتين هنديتين دخلتا المجال الجوي الباكستاني.