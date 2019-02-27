برلماني أوكراني يدعو إلى إعدام بوروشينكو رميا بالرصاص (فيديو)

يواجه الزعيم الأوكراني الحالي تهديدا جديدا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، حيث تم توجيه تهم له بالاختلاس من الجيش، وفق تحقيق صحفي قامت به صحيفة "Bihus.info".

قال زعيم الحزب الراديكالي، أوليغ لياشكو، إنه يجب إعدام، بيوتر بوروشنكو رميا بالرصاص، بتهمة الخيانة إذا تأكدت المعلومات المتعلقة بالاختلاس، حيث صرح بذلك من منصة البرلمان الأوكراني.

وأضاف أوليغ "هذه جريمة كبرى، وخيانة، ولهذا يجد إعدام بوروشينكو رميا بالرصاص، إذا كان هذا صحيحا! لا يمكن أن يصمت البرلمان على ذلك!"، وفقا لموقع "لايف رو".

ووفقا للبرلماني، فإنه من الضروري إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة من أجل التحقق في الاتهامات الموجهة للرئيس الأوكراني. مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن أي استمرار لحملة بوروشنكو الانتخابية في ظل هذه الظروف.