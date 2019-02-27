نتنياهو: التقيت بوتين 11 مرة منذ عام 2015

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 11 مرة منذ عام 2015.

ويقوم نتنياهو بزيارة إلى موسكو، اليوم الأربعاء، التقى خلالها بوتين، وناقشا القضايا المشتركة بين البلدين.

قلت للرئيس بوتين في موسكو:



لقد عددت 11 لقاء عقد بيننا منذ سبتمبر 2015. إن العلاقة المباشرة بيننا تشكل بُعدًا حيويًا ساهم في منع المخاطر والاحتكاكات بين كلا جيشينا وكذلك في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/P8iotqf75g — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2019

وكتب نتنياهو على "تويتر": "قلت للرئيس بوتين في موسكو، لقد عددت 11 لقاء عقد بيننا منذ سبتمبر 2015".

وأضاف "العلاقة المباشرة بيننا تشكل بعدا حيويا ساهم في منع المخاطر والاحتكاكات بين كلا جيشينا وكذلك في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما قلت له: تشكل إيران كما يشكل توابعها الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن في المنطقة. فنحن مصممون على مواصلة عملنا الحازم ضد محاولات إيران، التي تدعو لإبادتنا،التموضع عسكريًا في سوريا. pic.twitter.com/PictC4LVIK — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2019

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه أوضح للرئيس الروسي أن إيران تشكل، الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا: "نحن مصممون على مواصلة عملنا الحازم ضد محاولات إيران، التي تدعو لإبادتنا".

وقلت له أيضا: أشكركم على صداقتكم في كل هذه المجالات وعلى الطريقة المباشرة، والصريحة والحقيقية التي نقيم من خلالها التواصل ما بين روسيا وإسرائيل. فشكرًا لكم يا سيادة الرئيس. pic.twitter.com/QVzobJ6zay — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2019

وكتب "قلت لبوتين إنني أشكركم على صداقتكم في كل هذه المجالات وعلى الطريقة المباشرة، والصريحة والحقيقية، التي نقيم من خلالها التواصل ما بين روسيا وإسرائيل".

وقال نتنياهو، إن الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وإسرائيل تساهم في الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها للحيلولة دون مزيد من التهديد، الذي تتحدث عنه إيران، التي تهدد بتدمير إسرائيل.