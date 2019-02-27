نتنياهو: التقيت بوتين 11 مرة منذ عام 2015

ويقوم نتنياهو بزيارة إلى موسكو، اليوم الأربعاء، التقى خلالها بوتين، وناقشا القضايا المشتركة بين البلدين.
قلت للرئيس بوتين في موسكو:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2019
لقد عددت 11 لقاء عقد بيننا منذ سبتمبر 2015. إن العلاقة المباشرة بيننا تشكل بُعدًا حيويًا ساهم في منع المخاطر والاحتكاكات بين كلا جيشينا وكذلك في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/P8iotqf75g
وكتب نتنياهو على "تويتر": "قلت للرئيس بوتين في موسكو، لقد عددت 11 لقاء عقد بيننا منذ سبتمبر 2015".
وأضاف "العلاقة المباشرة بيننا تشكل بعدا حيويا ساهم في منع المخاطر والاحتكاكات بين كلا جيشينا وكذلك في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما قلت له: تشكل إيران كما يشكل توابعها الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن في المنطقة. فنحن مصممون على مواصلة عملنا الحازم ضد محاولات إيران، التي تدعو لإبادتنا،التموضع عسكريًا في سوريا. pic.twitter.com/PictC4LVIK— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2019
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه أوضح للرئيس الروسي أن إيران تشكل، الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا: "نحن مصممون على مواصلة عملنا الحازم ضد محاولات إيران، التي تدعو لإبادتنا".
وقلت له أيضا: أشكركم على صداقتكم في كل هذه المجالات وعلى الطريقة المباشرة، والصريحة والحقيقية التي نقيم من خلالها التواصل ما بين روسيا وإسرائيل. فشكرًا لكم يا سيادة الرئيس. pic.twitter.com/QVzobJ6zay— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2019
وكتب "قلت لبوتين إنني أشكركم على صداقتكم في كل هذه المجالات وعلى الطريقة المباشرة، والصريحة والحقيقية، التي نقيم من خلالها التواصل ما بين روسيا وإسرائيل".
وقال نتنياهو، إن الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وإسرائيل تساهم في الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها للحيلولة دون مزيد من التهديد، الذي تتحدث عنه إيران، التي تهدد بتدمير إسرائيل.
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