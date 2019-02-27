الهند تتحدث عن مصير طيارها الأسير لدى الجيش الباكستاني

أطلقت الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أول تعليق على مصير الطيار الهندي الأسير لدى الجيش الباكستاني.

وكانت وسائل الإعلام الباكستانية قد نشرت مقطع فيديو، على الأرجح، لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين، اللذين تم إسقاط طائراتهما، صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاك المجال الجوي لباكستان.

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ويسمي الطيار في الفيديو، ومدته 49 ثانية، اسمه للصحفيين ورتبته العسكرية، وهو قائد الطائرة أبهي أناند. ويقول الطيار "رقمي الشخصي 27981، أنا هندي". ونشرت الفيديو صحيفة "باكستان تودي".

ويظهر الطيار في الفيديو في مكان مغلق وتم ربط عينيه بقطعة قماش وعلى وجهه آثار الدماء.

وكانت 3 مقاتلات باكستانية قد اخترقت الأجواء الهندية من إقليم كشمير وأسقطت مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض المقاتلات الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت القائم بأعمال سفير باكستان بأن نيودلهي تتوقع عودة طيار عسكري تحتجزه باكستان فورا وبسلام.

وتابعت في بيانها "أوضحنا أنه سيكون من الأفضل لباكستان أن تضمن سلامة (الطيار) العسكري المحتجز لديها. وأن الهند تتوقع عودته سالما على الفور".

وقالت الهند وباكستان إنهما أسقطتا طائرات مقاتلة لبعضهما البعض، بعد يوم من قصف طائرات حربية هندية منطقة داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب في عام 1971، الأمر الذي دفع قوى دولية للدعوة لضبط النفس.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو، صباح اليوم.

وكانت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

الجيش الباكستاني يعلن أسر ثلاثة طيارين عقب إسقاط مقاتلة هندية في كشميرhttps://t.co/XZZ0tiFTz6 pic.twitter.com/MtwRQCTJBb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 27, 2019

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بدورها، أفادت وسائل إعلام هندية، بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

وقال الجيش الهندي، في وقت سابق، إن 5 جنود أُصيبوا بإطلاق نار في منطقة جامو وكشمير الحدودية، مشيرا إلى أن إطلاق النار كان من داخل الأراضي الباكستانية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مصادر عسكرية أن جنودا باكستانيين أطلقوا النار، مساء أمس الثلاثاء، باستخدام أسلحة نارية وقذائف هاون، مشيرة إلى أن إطلاق النار يتكرر بين الفينة والأخرى. وأكدت نفس المصادر أن القوات الهندية بدورها ردت على مصادر إطلاق النار واستهدفت 5 نقاط حدودية للجيش الباكستاني.

Captured Indian pilot experiences legendary Pakistani hospitality ☕ pic.twitter.com/FJRAe7qV3E — Jeremy McLellan (@JeremyMcLellan) February 27, 2019

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وقد بدأت الأوضاع تتوتر عند الحدود الباكستانية الهندية بعد استهداف سلاح الجوي الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم "جيش محمد" داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير. وقد اعترف هذا التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفرادا من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكريا.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر "جيش محمد"، وأن نحو 300 مسلح تابعين لهذا التنظيم لقوا مصرعهم.