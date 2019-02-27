بالفيديو... أول ظهور للطيار الهندي الأسير بعد سقوط طائرته في باكستان

انتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر لحظة إلقاء القبض على طيار هندي، بعدما أسقطت الدفاعات الباكستانية طائرته في إقليم كشمير اليوم الأربعاء.

وبدأ الطيار خلال الفيديو بالتعريف عن نفسه باسم أبين أندان، مشيرا إلى أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية.

© REUTERS / DANISH ISMAIL الهند تتحدث عن مصير طيارها الأسير لدى الجيش الباكستاني

وقال الطيار الأسير إنه لن يغير كلامه بعد عودته إلى الهند.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت القائم بأعمال سفير باكستان بأن نيودلهي تتوقع عودة طيار عسكري تحتجزه باكستان فورا وبسلام.

وتابعت في بيانها "أوضحنا أنه سيكون من الأفضل لباكستان أن تضمن سلامة (الطيار) العسكري المحتجز لديها. وأن الهند تتوقع عودته سالما على الفور".

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو، صباح اليوم.

Chat with the captured IAF pilot over a cup of tea. Thankful to Pak army for saving him from the mob and treating with respect pic.twitter.com/mUrLk4Q73j — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) February 27, 2019

​وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.