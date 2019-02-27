بالفيديو... أول ظهور للطيار الهندي الأسير بعد سقوط طائرته في باكستان

وبدأ الطيار خلال الفيديو بالتعريف عن نفسه باسم أبين أندان، مشيرا إلى أنه عومل بطريقة جيدة من قبل القوات الباكستانية.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت القائم بأعمال سفير باكستان بأن نيودلهي تتوقع عودة طيار عسكري تحتجزه باكستان فورا وبسلام.
وتابعت في بيانها "أوضحنا أنه سيكون من الأفضل لباكستان أن تضمن سلامة (الطيار) العسكري المحتجز لديها. وأن الهند تتوقع عودته سالما على الفور".
وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن الجيش الهندي طارد مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي الهندي، وأسقط مقاتلة باكستانية على حي راجوري في جامو، صباح اليوم.
Chat with the captured IAF pilot over a cup of tea. Thankful to Pak army for saving him from the mob and treating with respect pic.twitter.com/mUrLk4Q73j— Azhar Abbas (@AzharAbbas3) February 27, 2019
وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.
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