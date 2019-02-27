بولتون: مادورو يجب أن يرحل

يواصل المسؤولون الأمريكيون هجومهم على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي.

© REUTERS / CARLOS BARRIA وزير الخارجية الفنزويلي: مادورو يمكن أن يلتقي ترامب

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن مادورو يحيط نفسه بما أطلق عليه "مجلس الإرهابيين والمراقبين الكوبيين".

وكتب بولتون على "تويتر": "بينما يعاني الفنزويليون من المجاعة، ويتعرض الاقتصاد للدمار، يحيط مادورو نفسه بمجلس من الإرهابيين، والمراقبين الكوبيين".

وتابع: "مادورو يجب أن يرحل من أجل الفنزويليين".

While the people of Venezuela starved and the economy was destroyed, Maduro surrounded himself with the counsel of terrorists and Cuban minders. For the sake of Venezuela, Maduro must go. https://t.co/JP6wo1O6cd — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 27, 2019

ونشر بولتون تقريرا نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم 24 فبراير، أشارت فيه إلى حديث عميل استخباراتي سابق اتهم الرئيس مادورو بالفساد، وتحدث عن علاقات بينه وبين "حزب الله" اللبناني.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير/ كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها مادورو.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.