ترامب: اجتماعي مع زعيم كوريا الشمالية كان عظيما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعا عظيما في فيتنام، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتستضيف العاصمة الفيتنامية هانوي، القمة الثانية لترامب وكيم جونغ أون، التي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس 28 فبراير/ شباط.

وكتب ترامب على "تويتر"، عقب الاجتماع مع كيم جونغ أون، في هانوي، اليوم الأربعاء 27 فبراير / شباط: "اجتماع عظيم وعشاء عمل مع زعيم كوريا الشمالية، في فيتنام هذه الليلة".

وتابع: "أتطلع لمواصلة النقاشات مع كيم جونغ أون غدا"، مضيفا: "كان حوارنا جيدا جدا".

ونشر ترامب مقطع فيديو يرصد جانبا لحظة مصافحته مع زعيم كوريا الشمالية، وجانبا من الحوار المشترك وعشاء العمل، الذي حضره وزير الخارجية مايك بومبيو.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019

ويسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي في نهاية المطاف، مقابل مزايا اقتصادية تحصل عليها كوريا الشمالية.

والتقى الزعيمان ترامب وكيم، للمرة الأولى، في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.