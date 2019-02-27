محامي ترامب السابق: ندمت على العمل مع الرئيس فهو عنصري وغشاش

قال محامي الرئيس الأمريكي السابق، مايكل كوهين، إنه يخجل لأنه أعرف طبيعة دونالد ترامب، لافتا إلى أنه شخص "عنصري وغشاش".

وذكر كوهين "لم أتصور عندما قبلت العمل مع ترامب في 2007 أنه سيعلن حملة قائمة على الكراهية وأن يفوز وقد ندمت على العمل معه".

وتابع المحامي، خلال جلسة استجواب أمام لجنة المراقبة في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، "ترامب ترشح للانتخابات لتلميع صورته ولزيادة ثروته وسلطته وليس من أجل خدمة أمركيا"، مضيفا "أخجل لأني أعرف طبيعة ترامب، هو شخص عنصري وغشاش".

Michael Cohen: “I am ashamed of my weakness and misplaced loyalty – of the things I did for Mr. Trump in an effort to protect and promote him… I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a conman. And he is a cheat.” https://t.co/v4EeW4fQiI pic.twitter.com/1457l4kUTv — CNN (@CNN) February 27, 2019

​وأضاف مايكل كوهين "لن أطلب عفوا من ترامب وأنا هنا اليوم وأخشى أن تكون أسرتي مستهدفة".

وتابع "ترامب رجل خداع. طلب مني أن أدفع لنجمة أفلام إباحية كان على علاقة بها، وأن أكذب على زوجته حول هذا الموضوع، وهو ما فعلته. الكذب على السيدة الأولى هو واحد من أكبر أسباب ندمي".