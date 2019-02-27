مصدر إسرائيلي: إسرائيل مستمرة في إجراءاتها بسوريا ضد "العدوان الإيراني"

تل أبيب — سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين عقب زيارة نتنياهو إلى موسكو: "الأزمة في العلاقات مع روسيا تم تخطيها"، مضيفا "إسرائيل ستواصل الإجراءات الضرورية ضد محاولات العدوان الإيراني ، مع الحفاظ على آلية تفادي الحوادث مع روسيا".
وكتب نتنياهو على "تويتر" أمس الثلاثاء "سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل، ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا".
وقال في تدوينة أخرى، أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة الأربعاء في موسكو، ستتركز على التموضع الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أنه سيتجه إلى موسكو.
وقال نتنياهو "نعمل ضد التموضع الإيراني في سوريا، ونغير على القواعد الإيرانية"، مضيفا "سنواصل العمل ضد هذا الأمر".
وتدور حرب تصريحات بين مسؤولين إيرانيين وإسرائيل، خاصة في السنوات الأخيرة، التي شهدت وجودا إيرانيا في سوريا، تعتبره إسرائيل تهديدا لأمنها.
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