مصدر إسرائيلي: إسرائيل مستمرة في إجراءاتها بسوريا ضد "العدوان الإيراني"

أكد مصدر في الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل تخطت الازمة في العلاقات مع روسيا التي جاءت بعد حادثة طائرة "إيل-21" خريف العام الماضي في سوريا، وأنها مستمرة بإجراءاتها ضد إيران في سوريا.