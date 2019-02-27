في إطار مشروع "صفر نفايات"... أعمال فنية من النفايات بمعرض في أنقرة

افتتح معهد التكامل في العاصمة التركية، أنقرة، فعاليات معرض لأعمال فنية مصنوعة من النفايات بهدف مكافحة التلوث البيئي.

يأتي المعرض في إطار مشروع "صفر نفايات" الذي بدأ في عام 2017، برعاية زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

ويشمل المعرض أعمال فنية استخدمت فيها النفايات، حيث أوضحت مديرة المعهد إلكنور كوتشبيك، أن المعهد أطلق حملة تحت عنوان "التغيير يبدأ مع التحول" قبل نحو 4 أشهر، بهدف تحويل النفايات إلى تحف فنية للاستفادة منها.

وأردفت كوتشبيك، أن الأعمال الفنية استخدم فيها مختلف النفايات، مثل صناديق البيض، والمناديل الورقية، والزجاجات الغازية الفارغة، والصحون الورقية، وغيرها من النفايات النظيفة.

وأشارت كوتشبيك، أن المعرض يظهر للزوار إمكانية استخدام وتحويل النفايات بطريقة جيدة، وأن لكل شيء قيمة يمكن الاستفادة منها.

ويقوم المشروع الذي بدأ في عام 2017 على إعادة فرز النفايات وتدويرها ويهدف إلى توفير 20 مليار ليرة تركية (قرابة 3.8 مليار دولار) وتوفير فرص عمل لـ100 ألف مواطن تركي على الأقل بحلول عام 2023.

المشروع الذي تم تطبيقه لأول مرة في المجمع الرئاسي التركي، وتمدد إلى مؤسسات عامة أخرى، كوزارة البيئة، والبرلمان التركي، ومؤسسة الراديو والتلفزيون التركية، والعديد من البلديات.

وبنهاية العام الماضي تم تطبيقه في 750 مؤسسة عمومية، تشمل الوزارات، والإدارات العامة، والمطارات، والمستشفيات، ومراكز التسوق.