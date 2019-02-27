سياسة جديدة لإعادة اللاجئين... ألمانيا بدأت تدفع لمن يرغب بالعودة

حصل 437 لاجئا سوريا في ألمانيا يرغبون في العودة إلى بلدهم على دعم مادي من الحكومة الألمانية عام 2018، وذلك بغية تشجيع العودة الطوعية للاجئين.

وأعلنت الحكومة الألمانية أنها قدمت المساعدات المادية للاجئين لتمكينهم من العودة، مؤكدة أنها لا تسعى بأية طريقة جعل اللاجئين السوريين يغادرون ألمانيا بطريقة طوعية، وذلك وفقاً لموقع "مراسلون".

© Sputnik . Sergei Stroitelev ألمانيا تقرر استقبال المزيد من اللاجئين السوريين... ما وراء القرار الألماني

وأضافت الحكومة الألمانية أنها ستستمر بسياسة تقديم الدعم المادي لكل من يرغب بالعودة وأنها ستقدم المال لكل لاجئ يرغب المغادرة طواعية.

وبيّن مكتب "الإحصاء الاتحادي" الألماني في نيسان/ أبريل من العام الماضي أن عدد السوريين من غير الحاملين الجنسية الألمانية والمتواجدين في ألمانيا يبلغ نحو 699 ألف شخص، وذلك حتى عام 2017.

وتعد الجالية السورية في ألمانيا من أكبر الجاليات الأجنبية على الإطلاق، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من الجاليتين التركية ومن ثم البولندية.

يشار إلى أن ألمانيا بدأت في الفترة الأخيرة التشدد بإجراءات دخول اللاجئين إلى أراضيها، وذلك بعد زيادة معدلات الجرائم والانتهاكات للقانون المرتكبة من قبل اللاجئين ذوي الجنسيات المختلفة.